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Ниже +20 °С упала температура морской воды в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nizhe-20-s-upala-temperatura-morskoj-vody-v-krasnodarskom-krae
Ниже +20 °С упала температура морской воды в Краснодарском крае
Фото Pexels, pixabay.com

Об этом 11 сентября сообщили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ниже всего температура воды на Азовском побережье — в Ейске +19 °С, Приморско-Ахтарске и Темрюке — +20 °С.

На Черноморском побережье температура сохраняется выше +20 °С — в Анапе и Геленджике +23 °С, в Новороссийске — +24 °С, в Туапсе и Сочи — +25 °С.

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