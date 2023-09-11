Ниже +20 °С упала температура морской воды в Краснодарском крае

Об этом 11 сентября сообщили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ниже всего температура воды на Азовском побережье — в Ейске +19 °С, Приморско-Ахтарске и Темрюке — +20 °С.

На Черноморском побережье температура сохраняется выше +20 °С — в Анапе и Геленджике +23 °С, в Новороссийске — +24 °С, в Туапсе и Сочи — +25 °С.

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