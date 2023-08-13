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«Нива» сгорела после ДТП под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/niva-sgorela-posle-dtp-pod-anapoj
«Нива» сгорела после ДТП под Анапой
Фото управления ПБ, ЧС и ГО Краснодарского края

Авария произошла днем 13 августа на автодороге Виноградный — Нижняя Гостагайка.

Из-за нарушения скоростного режима на трассе столкнулись два автомобиля. После аварии «Ниву» выбросило с дороги и она сгорела.

Горящий внедорожник потушили прибывшие на место пожарные. Машина загорелась на площади 4 кв. метров. Возгорание тушили 4 человека и 1 единица техники, сообщает Управление ПБ, ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

В результате аварии и пожара никто не пострадал. Подробности ДТП уточняются.

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