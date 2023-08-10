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Иномарка влетела в бетонное заграждение, перевернулась и загорелась в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vletela-v-betonnoe-zagrazhdenie-perevernulas-i-zagorelas-v-novorossijske
Иномарка влетела в бетонное заграждение, перевернулась и загорелась в Новороссийске
Фото t.me/chpnvrsk

Авария произошла 9 августа около 23:50 в районе дома № 1 на Мысхакском шоссе.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля BMW наехал на бетонное ограждение, в результате чего машина перевернулась на крышу и загорелась.

В результате ДТП разовая медпомощь потребовалась 20-летней пассажирке машины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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