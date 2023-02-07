Николая Дроздова выписали из больницы после госпитализации с переломом ребер
Общество
07.02.2023 14:33
В конце января 85-летний ведущий и ученый Николай Дроздов поскользнулся и сломал ребра. Его положили в больницу после резкого ухудшения самочувствия.
Оказалось, что одно из сломанных ребер проткнуло легкое. Дроздов оказался в реанимации. Его выписали из больницы 7 февраля.
«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой», — сказал Дроздов.
У ведущего после выписки из больницы пока сохраняется слабость. По словам дочери Дроздова, его восстановление будет длительным и потребует лечебной физкультуры. Родственники помогут ему на этом этапе, сообщает телеканал «360°».
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