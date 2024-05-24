Николай Гриценко выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Очкаласова

Секретарь Краснодарского реготделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко выразил соболезнования родным и близким Виталия Очкаласова.

Член регионального политического совета «Единой России», секретарь Кавказского местного отделения партии «Единая Россия», глава Кавказского района Виталий Очкаласов скончался 24 мая на 61-м году жизни.

«Виталий Николаевич был известен на Кубани как грамотный и эффективный управленец, талантливый и дальновидный руководитель, многое сделавший для развития Кавказского района. Для Кубани уход такого руководителя — невосполнимая утрата. Выражаю родным и близким слова искренней скорби и сочувствия», — цитирует Гриценко пресс-служба Краснодарского реготделения партии «Единая Россия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о смерти главы Кавказского района Виталия Очкаласова стало известно утром 24 мая. По предварительным данным, у него во время пробежки остановилось сердце.