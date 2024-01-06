Николай Босак: Путин показал, что способен вести великую страну вперед

Главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Николай Босак высказался в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что в сложившейся обстановке не знает другого человека, который мог бы гарантировать стране стабильность и развитие.

«Конечно, я хочу выразить поддержку президенту, президенту действующему. Хочется, чтобы он был президентом и дальше. Потому что всей своей деятельностью до этого он показывал, что он способен вести такую великую страну вперед», — сказал Николай Босак.

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Точки сбора подписей в поддержку президента России Владимира Путина в новогодние праздники работают в режиме выходного дня. Каждый желающий может оставить свою подпись в торговых центрах с 12:00 до 20:00. Точки сбора подписей открыты в 10 муниципалитетах Краснодарского края.

Кроме того, в Краснодаре начала работу Общественная приемная кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Она открылась на площадке регионального избирательного штаба по адресу: улица Гимназическая, 49/1. Вести прием граждан общественная приемная будет со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.