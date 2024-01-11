Никита Изюмов: мы должны сконцентрировать все усилия на единстве страны

Сопредседатель отделения Всемирного русского народного собора в Краснодарском крае, член Общественной палаты Краснодара Никита Изюмов поддержал Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ.

«Сегодня наша страна находится в довольно сложной ситуации. Мы находимся фактически в состоянии идеального шторма. Безусловно, сейчас мы должны сконцентрировать все наши усилия на единстве нашей страны. На единстве вместе с нашим верховным главнокомандующим, который продемонстрировал за все эти годы своего руководства страной решимость отстаивать наши национальные интересы. Поэтому, конечно, я хочу поддержать его своей подписью», — сказал Никита Изюмов.

Сбор подписей в поддержку Путина на Кубани проходит в крупных торговых центрах Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Лабинска, Крымска, Кропоткина и Кореновска. Также оставить подпись можно в региональном отделении ОНФ в Краснодаре. Сбор подписей продлится до 31 января.

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