Никаких паразитов: парки Краснодара закроют на обработку от клещей и комаров

Речь идет о парках «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «Рождественский», «Старая Кубань» и имени 30-летия Победы.

Специалисты 1 и 2 августа проведут инсектоакарицидную обработку зеленых насаждений и газонов. Работы будут проводить после 23:00 в ночное время, если погода будет сухой и безветренной.

«О времени проведения работ в каждом парке мы сообщим отдельно на нашем сайте, в официальных группах в соцсетях и на информационных стендах», — уточнили в Telegram-канале пресс-службы «Краснодарских парков».

Препараты, которыми борются с насекомыми, безопасны для людей и животных. Однако стоит воздержаться от походов в парки во время проведения обработки. Лучше посетить их на следующий день.

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