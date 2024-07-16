Более 4,1 тыс. человек пострадали от укусов клещей с начала года на Кубани
Общество
16.07.2024 20:34
В этом году на укусы клещей пожаловались уже 4 тыс. 169 жителей края, в том числе 1 тыс. 650 детей.
На Азово-Черноморском побережье с укусами клещей к медработникам обратились 998 человек, из них 371 ребенок.
С начала года специалисты исследовали на клещевые инфекции более 11 тыс. клещей, снятых с людей и взятых из природы. У 16% снятых с людей насекомых выявили иксодовый клещевой боррелиоз.
На Кубани от клещей обработали уже почти 2,9 га территорий. Эта работа продолжается.
Узнать, является ли клещ переносчиком болезни, можно в специальных пунктах. Их список доступен по ссылке, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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