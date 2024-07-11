Из-за распространения белой бабочки ввели карантин в Темрюкском районе

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Старотитаровском сельском поселении обнаружили очаг распространения карантинного объекта — американской белой бабочки.

Уточняется, что насекомое-вредителя нашли на земельных участках различной категории использования. Очаг распространения занимает площадь 1 тыс. 318 га.

С учетом этой площади и буферной зоны площадью 6 тыс. 181 га установили карантинную фитосанитарную зону на общей площади 7 тыс. 499 га, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Telegram.

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