Из-за распространения белой бабочки ввели карантин в Темрюкском районе
Происшествия
11.07.2024 16:07
Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Старотитаровском сельском поселении обнаружили очаг распространения карантинного объекта — американской белой бабочки.
Уточняется, что насекомое-вредителя нашли на земельных участках различной категории использования. Очаг распространения занимает площадь 1 тыс. 318 га.
С учетом этой площади и буферной зоны площадью 6 тыс. 181 га установили карантинную фитосанитарную зону на общей площади 7 тыс. 499 га, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Telegram.
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