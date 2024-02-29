«Ни одна тема не осталась без внимания»: первые отзывы на послание президента РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и министр финансов Антон Силуанов прокомментировали послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Валентина Матвиенко заявила, что послание президента масштабное и фундаментальное: оно охватило все важные вопросы. Она также отметила, что находится под большим впечатлением от послания.

«На мой взгляд, нет ни одной важной темы, которая осталась бы вне поля внимания президента. Это результат того, что он часто ездит по регионам, общается с людьми. Это результат его прямых линий», — сказала она.

По словам Матвиенко, каждая цифра, озвученная президентом, взвешена, продумана, просчитана и обеспечена источниками. Все поручения будут исполнены — 5 марта Совфед утвердит меры по реализации послания.

Артем Метелев заявил, что возможность пересдать ЕГЭ — отличный шаг в сторону обновления экзамена.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что все ресурсы для реализации поручений просчитаны, министерство будет работать с законодателями и бизнесом, чтобы представить источники средств для реализации и предложения по налогам.

Он также заявил, что при подготовке бюджета в этом году будут учтены необходимые ресурсы на выполнение поручений. Общая сумма средств для этого растянута на 6 лет, сообщает ТАСС.

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