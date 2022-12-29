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Незаконный ларек со стрит-фудом демонтировали в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nezakonnyj-larek-so-strit-fudom-demontirovali-v-krasnodare
Незаконный ларек со стрит-фудом демонтировали в Краснодаре
Фото скриншот с видео t.me/krdru

Строение без разрешения работало на муниципальной земле на улице Карасунской в Пашковском микрорайоне.

Во время проверки специалисты управления муниципального контроля выяснили, что никаких разрешительных документов у владельца нет. На торговом объекте разместили требование о переносе или демонтаже. Владелец ларька 29 декабря демонтировал строение.

В Краснодаре по поручению мэра Евгения Наумова продолжается работа по очистке города от незаконных торговых точек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре снесли ларек, где незаконно торговали пиротехникой.

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