Незаконный ларек со стрит-фудом демонтировали в Краснодаре

Строение без разрешения работало на муниципальной земле на улице Карасунской в Пашковском микрорайоне.

Во время проверки специалисты управления муниципального контроля выяснили, что никаких разрешительных документов у владельца нет. На торговом объекте разместили требование о переносе или демонтаже. Владелец ларька 29 декабря демонтировал строение.

В Краснодаре по поручению мэра Евгения Наумова продолжается работа по очистке города от незаконных торговых точек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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