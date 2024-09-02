Незаконный «банан» изъяли полицейские на пляже в Сочи

В городе-курорте правоохранители во время рейда обнаружили плавсредство, на котором отдыхающих катали без соответствующего разрешения.

Оказалось, что на пляже в Адлере 41-летний владелец аттракциона «Водный банан» предлагал туристам покататься и испытать «незабываемые эмоции». При этом он не имел разрешения на данный вид деятельности и никак не сообщал об этом клиентам.

В результате на владельца «банана» составили административный протокол. Надувной аттракцион изъяли и поместили на склад, сообщает пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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