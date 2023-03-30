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Незаконные торговые точки на площади более 550 кв. м снесут в хуторе Ленина Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nezakonnye-torgovye-tochki-na-ploshhadi-bolee-550-kv-m-snesut-v-hutore-lenina-krasnodara
Незаконные торговые точки на площади более 550 кв. м снесут в хуторе Ленина Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Предприниматель построил торговые павильоны на улице Пластунской, 26 без соответствующего разрешения.

Администрация краевого центра обратилась с иском о сносе построек в суд. Иск удовлетворили, сегодня павильоны начали сносить, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года в Краснодаре снесли 518 объектов самовольного строительства, из которых 444 — капитальные гаражи. Кроме того, демонтировали 789 нестационарных объектов и 795 рекламных конструкций.

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