Незаконные торговые точки на площади более 550 кв. м снесут в хуторе Ленина Краснодара

Предприниматель построил торговые павильоны на улице Пластунской, 26 без соответствующего разрешения.

Администрация краевого центра обратилась с иском о сносе построек в суд. Иск удовлетворили, сегодня павильоны начали сносить, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года в Краснодаре снесли 518 объектов самовольного строительства, из которых 444 — капитальные гаражи. Кроме того, демонтировали 789 нестационарных объектов и 795 рекламных конструкций.