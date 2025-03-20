Незаконную свалку в полях ликвидировали в Курганинском районе

Прокуратура Курганинского района провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

В ходе проверки выявили несанкционированную свалку на территории Михайловского сельского поселения. На земельном участке складировали твердые коммунальные отходы.

Главе сельского поселения внесли представление, которое рассмотрели и удовлетворили. В настоящее время нарушения устранили, незаконную свалку ликвидировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Во время мониторинга в селе Раздольном на трех расположенных рядом земельных участках обнаружили более 3 тыс. куб. м строительных отходов на площади около 0,2 га. В пробах почвы выявили превышенную концентрацию загрязняющих веществ. В результате окружающей среде был нанесен ущерб в размере более 200 млн. рублей.

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