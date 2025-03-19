В Кущевском районе нашли крупную свалку, нанесшую вред природе в 200 млн рублей

Строительные отходы на земельном участке в Кущевском районе обнаружили сотрудники прокуратуры во время проверки.

Во время мониторинга в селе Раздольном на трех расположенных рядом земельных участках обнаружили более 3 тыс. куб. м строительных отходов на площади около 0,2 га. В пробах почвы выявили превышенную концентрацию загрязняющих веществ. В результате окружающей среде был нанесен ущерб в размере более 200 млн. рублей.

Прокуратура 17 марта направила в Кущевский районный суд иск с требованием взыскать с собственников участков причиненный экологии ущерб. Рассмотрение искового заявление и возмещение вреда окружающей среде в ведомстве взяли под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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