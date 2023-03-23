Незаконно заработавшего на продаже питьевой воды 47 млн рублей директора МУП будут судить на Кубани

В полиции Северского района завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя о незаконном предпринимательстве.

По данным следствия, руководитель МУП по сбору, очистке и распределению воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения без лицензии на право пользования недрами добывал пресную питьевую воду из артезианских скважин и на водозаборах в районе Крюковского водохранилища. Воду злоумышленник продавал организациям и жителям района. В результате противоправной деятельности почти за два года мужчина заработал более 47 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в Северский районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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