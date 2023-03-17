Незаконно построившего 5-этажный жилой дом лжестроителя будут судить в Краснодаре
В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя о незаконном предпринимательстве.
По данным следствия, не имея регистрации на предпринимательскую деятельность, мужчина построил без разрешения на строительство пятиэтажный многоквартирный жилой дом в поселке Российском. Злоумышленник зарегистрировал на себя и своих родственников право собственности на квартиры и нежилые помещения, выдав их за членов ЖСК. После этого предприниматель продал квартиры и заработал 48 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На время следствия подозреваемого отправили под подписку о невыезде. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Прикубанский районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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