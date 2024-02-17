Незаконно строящуюся многоэтажку выявили в центре Сочи

Специалисты городского управления земельного контроля нашли крупный самострой на улице Тимирязева, с/т «Новая заря» в Центральном районе.

Ранее мэрия Сочи согласовывала на этом земельном участке строительство частного дома высотой не более трех этажей. Однако владелец земли уже отклонился от разрешенных параметров застройки. Кроме того, в интернете начали появляться объявления о продаже квартир в пока недостроенном доме, которому застройщик дал название АК «Грильяж Сочи».

Информацию об этом передали в правоохранительные органы. Власти Сочи направили в суд иск о сносе незаконно построенного объекта на Тимирязева.

«Администрация города предостерегает от покупки «квартир» в данном объекте», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Сочи.

Обо всех фактах незаконного строительства в городе-курорте можно анонимно сообщать на телефон «горячей линии»: +79282059059.

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