Двухэтажный самострой у пруда снесут в Новороссийске

Речь идет о здании, которое незаконно построили в селе Гайдук на улице Боровая, 22.

Двухэтажное капитальное строение возвели без необходимых решений и согласований с ведомствами около Гайдувского пруда. Суд признал здание самостроем и постановил, что его необходимо снести. Владелец строения до сих пор не исполнил это решение.

Сносить самострой в Гайдуке будут силами мэрии Новороссийска. Для этого сейчас выполняют необходимые мероприятия. Снести здание планируют в 2025 году.

Всего по итогам прошлого года в городе-герое обнаружили 45 незаконное построенных объектов, пишет «Наша газета Новороссийск».

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