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Двухэтажный самострой у пруда снесут в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuhetazhnyj-samostroj-u-pruda-snesut-v-novorossijske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Двухэтажный самострой у пруда снесут в Новороссийске
Фото "Нашей газеты Новороссийск"

Речь идет о здании, которое незаконно построили в селе Гайдук на улице Боровая, 22.

Двухэтажное капитальное строение возвели без необходимых решений и согласований с ведомствами около Гайдувского пруда. Суд признал здание самостроем и постановил, что его необходимо снести. Владелец строения до сих пор не исполнил это решение.

Сносить самострой в Гайдуке будут силами мэрии Новороссийска. Для этого сейчас выполняют необходимые мероприятия. Снести здание планируют в 2025 году.

Всего по итогам прошлого года в городе-герое обнаружили 45 незаконное построенных объектов, пишет «Наша газета Новороссийск».

Читайте также: двухэтажный самострой на берегу Азовского моря снесли в Славянском районе. Незаконно построенное здание находилось в урочище Верхние Кучугуры — между Темрюкским заливом и морским сбросным каналом.

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