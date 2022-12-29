Незаконно обогатившегося на 50 млн рублей директора завода будут судить в Краснодарском крае
Происшествия
29.12.2022 21:02
В полиции Новороссийска завершили расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве в отношении 40-летнего местного жителя.
По данным следствия, руководитель завода по производству асфальтобетонной смеси использовал регулятор давления без лицензии. В результате он незаконно заработал более 50 млн рублей.
На время предварительного следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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