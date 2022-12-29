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Незаконно обогатившегося на 50 млн рублей директора завода будут судить в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nezakonno-obogativshegosya-na-50-mln-rublej-direktora-zavoda-budut-sudit-v-krasnodarskom-krae
Незаконно обогатившегося на 50 млн рублей директора завода будут судить в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Новороссийска завершили расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве в отношении 40-летнего местного жителя.

По данным следствия, руководитель завода по производству асфальтобетонной смеси использовал регулятор давления без лицензии. В результате он незаконно заработал более 50 млн рублей.

На время предварительного следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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