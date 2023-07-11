Невролог рассказала об опасности фонового шума автомобиля для водителя

Производимый при движении машины шум — один факторов стресса.

Доктор медицинских наук, невролог Елена Акарачкова объяснила, что такие звуки, как гул обгоняющих машин, мелькание предметов и света, сигналы, скрип тормозов на светофорах, — образуют шум, влиящий на уровень стресса водителя. Она добавила, что шум сам по себе не опасен, но может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье.

«Для профессиональных водителей шум будет фактором производственного стресса. Для обычных водителей, у которых в течение рабочего дня есть свои переживания, а потом они садятся за руль, — это перманентный фактор внешнего стресса, особенно в пробках», — пояснила врач.

Специалист объяснила, что возникшее от шума нервное напряжение в свою очередь приводит к различным нарушениям здоровья. Так, это может быть головная боль и головокружение.

«У кого-то может обостриться артериальная гипертензия, могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания, особенно если у человека исходно есть проблемы со здоровьем», — рассказала доктор.

Невролог предупредила, что при ухудшении самочувствия водителя надо остановиться и отдохнуть.

«Когда человек садится за руль, он должен отдавать себе отчет в том, что будет делать в сложной ситуации. Если у него снижено внимание, он устал, раздражителен из-за стресса, то надо остановиться — отдохнуть, попить воды, посидеть, закрыв глаза, или пройтись», — посоветовала врач.

Специалист предостерегла водителей от употребления энергетиков, кофе и других психостимуляторов, поскольку они могут усугубить состояние. По ее словам, через 10-15 минут после того, как такой напиток даст бодрости, наступит еще больший спад активности, а самочувствие ухудшится, сообщает радио Sputnik.

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