Невролог рассказала, как помочь упавшему в обморок человеку

Неожиданный обморок у людей может произойти в транспорте или общественном месте. Он может говорить о наличии опасного заболевания или даже об угрозе для жизни, предупредила врач-невролог Елена Царева.

«Если кто-то упал в обморок в вашем присутствии, нужно в первую очередь обеспечить безопасность этому человеку, чтобы не было западения языка. В идеале — положить его на бок и обеспечить приток свежего воздуха», — рассказала она.

Врач отметила, что любой обморок — это повод сходить к врачу для обследования. Если он связан с судорогами, то человеку нужна срочная госпитализация.

Невролог уточнила, одной из основных причин обморока является нарушение ритма сердца, к примеру при сильной тахикардии. Еще одной причиной обморочного состояния может стать скачек давления, сообщает радио Sputnik.

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