Невролог рассказала, как определить болезнь Альцгеймера на ранних сроках

О развитии болезни может говорить постепенная потеря памяти. Например, человек может забывать имена людей, которых знает много лет.

Сложность болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний заключается в том, что они развиваются очень незаметно, отметила врач-невролог Надежда Коберская.

«Первые симптомы — это забывание слов, фамилий. Легкое нарушение ориентации, когда человек вышел из дома и растерялся, в какую сторону ему идти, хотя собирался в аптеку, куда ходил последние 15–20 лет. Бывают проблемы с узнаванием людей, когда пациент понимает, что перед ним кто-то знакомый, но не может сразу сообразить, кто это. Например, человек много лет общается с соседями, но в первые секунды после очередной встречи не может вспомнить их имена. Это звоночек, что надо идти к врачу», — рассказала она.

При этом опасаться надо именно постепенного ухудшения памяти. Если человек всю жизнь был забывчив, но внезапно обратил на это внимание, бежать к врачу не стоит. Однако, чем раньше пациент обратит внимание на симптомы Альцгеймера, тем лучше, добавила невролог.

«Если пациент с этими симптомами обращается к нам вовремя, нарушения достаточно легко выявляются. Чем раньше мы начнем оказывать помощь пациенту с болезнью Альцгеймера, тем больше у нас будет точек терапевтического воздействия. Чем раньше начнем лечить, тем на более длительный срок мы можем таких пациентов сохранить для общества и общения с близкими людьми. Диагностика необходима ранняя», — цитирует Надежду Коберскую радио Sputnik.

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