Невролог рассказала, что может привести к инсульту в парикмахерской

Какая процедура при посещении парикмахера может привести к тяжелым последствиям, рассказала врач-невролог Анна Серга.

В интернете гуляют истории о том, что причиной инсульта может стать мытье головы специальной раковине. Невролог подтвердила, что такое действительно возможно, однако в очень редких случаях, поэтому нет даже официальной статистики на этот счет.

«Парикмахерский инсульт — это крайне редкое состояние, в медицинской литературе описано всего лишь пять случаев у женщин, которые после мытья головы в салоне красоты отметили клинику ишемического инсульта в бассейне позвоночных артерий (задняя черепная ямка). Основными симптомами при этом были головокружение, тошнота, рвота, шаткость при ходьбе. Пять случаев — это очень редко, поэтому сложно сделать вывод об опасности для женщин в возрасте мыть голову в парикмахерских раковинах», — отметила эксперт.

Случаи инсультов после мытья головы в парикмахерских связаны с давлением на сосуды, которые питают мозг. Но чтобы спровоцировать такую реакцию, человек по сути уже должен быть нездоров, например, страдать выраженным атеросклерозом позвоночных артерий. Если же с сосудами все в порядке, пять минут в этой позе не могут привести к необратимым последствиям.

Поэтому необходимо в целом заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы не опасаться «парикмахерского инсульта», заключила специалист в интервью радио Sputnik.

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