Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Невролог рассказала, что может привести к инсульту в парикмахерской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nevrolog-rasskazala-chto-mozhet-privesti-k-insultu-v-parikmaherskoj
Невролог рассказала, что может привести к инсульту в парикмахерской
Фото depositphotos.com

Какая процедура при посещении парикмахера может привести к тяжелым последствиям, рассказала врач-невролог Анна Серга.

В интернете гуляют истории о том, что причиной инсульта может стать мытье головы специальной раковине. Невролог подтвердила, что такое действительно возможно, однако в очень редких случаях, поэтому нет даже официальной статистики на этот счет.

«Парикмахерский инсульт — это крайне редкое состояние, в медицинской литературе описано всего лишь пять случаев у женщин, которые после мытья головы в салоне красоты отметили клинику ишемического инсульта в бассейне позвоночных артерий (задняя черепная ямка). Основными симптомами при этом были головокружение, тошнота, рвота, шаткость при ходьбе. Пять случаев — это очень редко, поэтому сложно сделать вывод об опасности для женщин в возрасте мыть голову в парикмахерских раковинах», — отметила эксперт.

Случаи инсультов после мытья головы в парикмахерских связаны с давлением на сосуды, которые питают мозг. Но чтобы спровоцировать такую реакцию, человек по сути уже должен быть нездоров, например, страдать выраженным атеросклерозом позвоночных артерий. Если же с сосудами все в порядке, пять минут в этой позе не могут привести к необратимым последствиям.

Поэтому необходимо в целом заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы не опасаться «парикмахерского инсульта», заключила специалист в интервью радио Sputnik.

Читайте также: что такое медвежья болезнь и как с ней бороться.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях