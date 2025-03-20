Невролог Копцева назвала давление, при котором повышается риск инсульта

Инсульт в России стал «молодеть», то есть все чаще его регистрируют у молодых людей. При этом, в 80% случаев, причиной этому становится неправильный образ жизни, в том числе курение и частое потребление алкоголя.

Предупредить острое нарушение мозгового кровообращения можно, если периодически следить за своим артериальным давлением, отметила невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. По ее словам, в случае, если в состоянии покоя оно составляет 140 на 90, значит, есть риск возникновения инсульта.

«Даже если вы хорошо себя чувствуете и у вас отсутствуют такие симптомы гипертонии, как головная боль, чувство усталости и нарушение сна, но присутствует повышение показателей артериального давления в состоянии покоя выше значения 140 на 90 миллиметров ртутного столба, то это уже повод обратиться к врачу», — предупредила невролог.

Врач отметила, что контроль давления поможет на 50% снизить риск инсульта, потому стоит измерять его хотя бы раз в неделю, пишет 360.ru со ссылкой на издание News.ru.

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