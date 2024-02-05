Невролог Голубинская рассказала о нетипичных признаках инсульта

Те или иные симптомы инсульта зависят от зоны мозга, в которой локализуется поражение.

По словам невролога, эпилептолога Ольги Голубинской, при инсульте в правой или левой средней мозговой артерии — будут типичные признаки. Другая ситуация следует при поражении затылочной, лобной или височной доле. Так, при локализации в затылочной доле может «выпадать» зрение.

«Симптомы зависят и от объема кровоизлияния — если немного крови вылилось или мелкие сосуды затромбировались, человек может на ногах перенести инсульт: легкая головная боль, утомляемость, слабость в руке. А при большом поражении мозга инсульт нельзя не заметить: рука будет «висеть», — отметила врач.

Кроме того, подчеркнула доктор, признаком могут быть эпилептические приступы. По ее словам, малые приступы иногда путают с обмороком. Хоть большой приступ сопровождают сильные судороги, случается, что человек может сидеть на одном месте и смотреть в одну точку, словно в трансе, а также видеть образы. Все это может произойти, если височная доля затронута эпилептическим приступом.

«Иногда могут пойти какие-то странные запахи, человек может совершать какие-то стереотипные движения. Это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт», — рассказала специалист.

Голубинская предостерегла от игнорирования таких симптомов, поскольку они могут повторяться и усиливаться. При онемении руки, щеки, выпадении полей зрения, перекосе лица, покалывании кончиков пальцев и головных болях следует обратиться к врачу.

«Лучше также не забывать про движение на свежем воздухе, употреблять достаточный объем жидкости в сутки и сохранять позитивный эмоциональный настрой — это самые важные факторы профилактики инсульта», — цитирует невролога радио Sputnik.

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