Невидимый поезд более получаса пропускали машины на улице Уральской в Краснодаре

Инцидент произошел на пересечении улиц Уральской и Симферопольской в Комсомольском микрорайоне краевой столицы.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, из-за случайно сработавшего светофора на ж/д путях автомобильное движение остановилось почти на полчаса.

На улице Уральской в направлении выезда из города скопилась километровая пробка. При этом локомотив так и не появился.

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