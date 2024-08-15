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Невидимый поезд более получаса пропускали машины на улице Уральской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nevidimyj-poezd-bolee-poluchasa-propuskali-mashiny-na-ulitse-uralskoj-v-krasnodare
Невидимый поезд более получаса пропускали машины на улице Уральской в Краснодаре
Фото t.me/kuban24

Инцидент произошел на пересечении улиц Уральской и Симферопольской в Комсомольском микрорайоне краевой столицы.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, из-за случайно сработавшего светофора на ж/д путях автомобильное движение остановилось почти на полчаса.

На улице Уральской в направлении выезда из города скопилась километровая пробка. При этом локомотив так и не появился.

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