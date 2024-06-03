Невидимый Парад планет Солнечной системы пройдет 3 июня

Все планеты Солнечной системы, кроме Земли, выстроятся в ряд по одну сторону от Солнца в понедельник, 3 июня.

Планеты выстроятся вблизи в следующем порядке: Венера — Юпитер — Меркурий — Уран — Марс —Нептун — Сатурн. Помимо этого, к ним присоединится тонкий серп убывающей Луны, который расположится рядом с Марсом.

К сожалению, жители Земли не смогут наблюдать Парад планет в небе из-за ярких солнечных лучей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский планетарий.

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