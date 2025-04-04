«Нет убедительных данных»: врач Романенко развенчала миф о метеозависимости

Доказательная медицина не подтверждает существование метеозависимости, а ухудшение самочувствия во время магнитных бурь объясняется эффектом ноцебо, заявила кардиолог Татьяна Романенко.

По словам медика, при изменении погоды и электромагнитной активности солнца наиболее уязвимыми могут быть лишь определенные категории людей. Среди них — люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также те, кто находится в переходном возрасте, пенсионеры и беременные женщины.

«Нет убедительных данных о том, что изменение электромагнитного поля Земли оказывает влияние на здоровье человека. При магнитных вспышках люди пытаются связать свои изменения самочувствия именно с магнитным полем. Скорее всего речь идет об эффекте ноцебо — человек предполагает, что его самочувствие ухудшится, и он на самом деле начинает себя чувствовать хуже», — пояснила Романенко.

Кардиолог отметила, что плохое самочувствие в период магнитных бурь должно стать поводом для обращения к специалисту.

«Если вы психологически неустойчивы и у вас есть тревожность, значит, нужно обратить внимание на психоэмоциональный фон и обратиться за помощью к врачу, чтобы он прописал препараты, которые стабилизируют состояние нервной системы», — посоветовала специалист.

Также Романенко рекомендовала людям с гипертонией или заболеваниями легких в период магнитных бурь всегда иметь при себе необходимые лекарства. Для снижения влияния геомагнитной активности врач посоветовала нормализовать режим сна, избегать чрезмерных нагрузок и чаще гулять на свежем воздухе, сообщает радио Sputnik.

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