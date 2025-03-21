Нестеренко проверил ход строительства соцобъектов в Белореченском районе

В объезде также приняли участие представители краевого департамента строительства, администрации муниципального образования и компаний-подрядчиков.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко осмотрел центр единоборств на улице Луначарского в Белореченске. Объект находится на завершающем этапе строительства.

Также заместитель главы региона посетил стройплощадку в поселке Степном. Здесь на улице Вольной возводят детский сад на 80 мест. Общая площадь объекта составит 2,5 тыс. кв. м.

После объезда Нестеренко принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования Белореченского района, где подвели итоги работы муниципалитета за 2024 год.

«По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева муниципалитет ежегодно принимает участие в реализации различных национальных проектов. Многое сделано в прошедшем году, но впереди еще больше планов, проектов, которые нам необходимо воплотить в жизнь», — приводит слова Нестеренко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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