Несовершеннолетний мотоциклист протаранил иномарку на трассе в Адыгее
Происшествия
23.03.2023 18:32
ДТП, в котором пострадал 17-летний мотоциклист, произошло 23 марта на подъезде к хутору Гавердовскому.
По предварительным данным, 51-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки осуществлял съезд с проезжей части и при повороте налево не пропустил двигавшийся навстречу мотоцикл. Произошло столкновение.
В результате аварии несовершеннолетнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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