Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Несовершеннолетний мотоциклист протаранил иномарку на трассе в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nesovershennoletnij-mototsiklist-protaranil-inomarku-na-trasse-v-adygee
Несовершеннолетний мотоциклист протаранил иномарку на трассе в Адыгее
Фото t.me/mvd01ra

ДТП, в котором пострадал 17-летний мотоциклист, произошло 23 марта на подъезде к хутору Гавердовскому.

По предварительным данным, 51-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки осуществлял съезд с проезжей части и при повороте налево не пропустил двигавшийся навстречу мотоцикл. Произошло столкновение.

В результате аварии несовершеннолетнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: мотоциклист погиб в ДТП с внедорожником в центре Краснодара.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Яблоновском и Новой Адыгее ограничили строительство многоэтажек
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
  4. В Гулькевичском районе пообещали ящик шампанского тому, кто поймает «золотую рыбку»
  5. Японский сад в парке «Краснодар» не открыли, несмотря на прогнозы в соцсетях
  6. Пенсионер «развел» телефонных мошенников и сдал их полиции
Прямой эфир
Мы в соцсетях