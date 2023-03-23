Несовершеннолетний мотоциклист протаранил иномарку на трассе в Адыгее

ДТП, в котором пострадал 17-летний мотоциклист, произошло 23 марта на подъезде к хутору Гавердовскому.

По предварительным данным, 51-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки осуществлял съезд с проезжей части и при повороте налево не пропустил двигавшийся навстречу мотоцикл. Произошло столкновение.

В результате аварии несовершеннолетнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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