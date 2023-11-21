Несмотря на пробки: Краснодар занял 14 место по качеству жизни среди городов РФ

Краевой центр в рейтинге набрал 71,2 балла. Исследование провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

Индекс качества жизни вычисляли на основании результатов мониторинга уровня доступности жилья, материального благополучия населения, качества медицины, работы техникумов и вузов, состояния экологии, доступности объектов культуры, состояния дорог, в том числе возможности попасть в аварию или пробку, а также качества работы ЖКХ и местных властей и условия для ведения бизнеса.

Краснодар получил высокую оценку уровня материального благополучия, качества работы ЖКХ и возможности для инновационного развития. В рейтинг также вошел Сочи — 6 место с 73,3 балла. Высокую оценку получили уровень материального благополучия, сфера ЖКХ, низкая тревожность населения и конфликтность и состояние экологии. Кроме того, в рейтинг вошел и Новороссийск — 21 место с 70,6 балла.

Лидеры рейтинга — Москва с 83,5 балла, Грозный — 77,2, Санкт-Петербург — 74,8, Тюмень — 73,9 и Севастополь — 73,7.

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