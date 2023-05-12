Несколько яхтенных марин планируют построить в Анапе

О развитии яхтенного туризма 12 мая во время пресс-конференции рассказал мэр города-курорта Анапа Василий Швец.

По словам мэра Анапы, на Большом Утрише планируется построить экологичный гостиничный комплекс с территорией для яхтенного туризма. Инвестором станет московско-краснодарская компания, с которой подпишут договор в рамках ПМЭФ. Стоимость инвестпроекта составит около 15-18 млрд рублей.

Еще 2-3 марины построят на курорте «Новая Анапа». Сроки строительства и объем инвестиций пока неизвестны.

Кроме того, будет реконструирован анапский морской порт. Сейчас разрабатывается концепция реконструкции.

«Там планируется удлинить портово-причальные сооружения морвокзала. Далее, либо построят гостиничную инфраструктуру в корневой части порта, либо отель прямо на территории порта», — рассказал Василий Швец.

Всего в Краснодарском крае планируют создать 23 яхтенные марины в рамках концепции развития яхтенного туризма. Общая вместимость судов составят 7 тыс. На Черноморском побережье разместят 19 марин, еще 4 — на Азовском побережье, пишет РБК-Краснодар.

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