Несколько рейсов в аэропорту Краснодара перенесли из-за сильного тумана

Также из-за ограничения видимости на запасной аэродром в Сочи ушел рейс «Аэрофлота» Красноярск — Краснодар.

Из-за позднего прибытия бортов перенесли время вылета ряда рейсов из Краснодара. Обо всех изменениях пассажиров предупредит авиакомпания. Вся актуальная информация доступна на онлайн-табло, а также в телеграм-боте.

«Прием и выпуск воздушных судов в Краснодаре осуществляется по 2-й категории ИКАО. Это означает допуск к посадке в условиях ограниченной видимости. Благодаря этому воздушные суда могут приземляться в туман при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 300 м и высоте принятия решения не менее 30 м», — сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

Авиакомпания и лично командир экипажа принимают решения о посадке в условиях ограниченной видимости — в туман, дождь или снег.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», плотный туман накрыл Краснодар 20 декабря.

