Несколько пассажирских поездов в Краснодарский край задержали по техническим причинам

Четыре пассажирских поезда, следующих со стороны черноморского побережья и обратно, задерживаются по техническим причинам между Волгоградской и Саратовской областями.

По данным РФЖ, на перегоне Овражная — Россоша двухпутного электрифицированного участка Петров Вал — Багаевка Приволжской железной дороги задержан пассажирский поезд № 515 сообщением Анапа — Ижевск. Время задержки состава превышает 5 часов. Его пассажиры будут обеспечены бесплатным питанием и водой по прибытию на станцию Саратов-1.

Кроме того, были задержаны пассажирские поезда № 503 Анапа — Уфа (время задержки 2 часа 47 минут», поезд № 461 Адлер — Уфа (время задержки 1 час 26 минут) и поезд № 463 Челябинск — Адлер (время задержки 49 минут), сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

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