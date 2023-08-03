Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosuslugi-stali-otobrazhat-kuplennye-zheleznodorozhnye-bilety
«Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом говорится в описании к обновлению приложения сервиса.

Теперь билеты на поезд, купленные по паспорту в кассе на вокзале или онлайн, автоматически отображаются в разделе «Документы» в виде QR-кода.

Отмечается, что теперь пассажирам не нужно запоминать номер поезда или вагона, так как информация о билете теперь всегда под рукой из приложения на «Госуслугах», пишет РИА «Новости».

Читайте также: биометрию при посадке пассажиров на свои поезда планирует использовать РЖД с 2024 года.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Экстракорпоральное оплодотворение: что такое ЭКО простыми словами
Экстракорпоральное оплодотворение: что такое ЭКО простыми словами
Что такое цифровой рубль: принципы работы и особенности
Что такое цифровой рубль: принципы работы и особенности
Картошку можно: диетолог развеял мифы о провоцирующих набор веса продуктах
Картошку можно: диетолог развеял мифы о провоцирующих набор веса продуктах
Топ-7 пород кошек для пенсионеров
Топ-7 пород кошек для пенсионеров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях