«Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты

Об этом говорится в описании к обновлению приложения сервиса.

Теперь билеты на поезд, купленные по паспорту в кассе на вокзале или онлайн, автоматически отображаются в разделе «Документы» в виде QR-кода.

Отмечается, что теперь пассажирам не нужно запоминать номер поезда или вагона, так как информация о билете теперь всегда под рукой из приложения на «Госуслугах», пишет РИА «Новости».

Читайте также: биометрию при посадке пассажиров на свои поезда планирует использовать РЖД с 2024 года.