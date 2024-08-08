Несколько крупных крыс увидели на свалке на улице Гассия в Краснодаре

Местные жители не рады такому соседству и опасаются, что грызуны могут разносить инфекцию.

Крыс жители на улице Гассия в Краснодаре видят каждый день. По словам жильцов, грызуны привыкли к людям и уже не боятся приближаться.

«Такие свалки становятся для крыс своеобразными мегаполисами. Пакеты с пищевыми отходами для них, как рестораны. Баки и расщелины в асфальте служат комфортабельным жильем. Ну а территория вокруг свалки ― что-то вроде зоны отдыха, где вся крысиная семья прогуливается, а заодно пугает проходящих мимо людей», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

С такой проблемой сталкиваются не только жители Гидростроя. На переполненных свалках на улице Селезнева грызуны нередкие гости.

Крысы ― переносчики таких серьезных заболеваний, как чума, туляримия, паратифы групп А и В, ботулизм, холера, туберкулез. Это не весь список. Число опасных болезней превышает десятки, а лечение от них может быть длительным. Чтобы не допустить этого, нужно вовремя вывозить мусор.

«Если жители недовольны тем, как содержаться контейнерные площадки, нарушена периодичность вывоза мусора, необходимо срочно обратиться в управляющую компанию. Она должна обеспечить все требования граждан», ― отмечает руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.

Избавиться от крыс можно за один день разными методами. К примеру, газ «Холодный» или «Горячий» туман проникает в самые укромные места и избавляет от грызунов. Жидкие химикаты тоже эффективны, но могут повредить имущество. Человек может входить в помещение спустя несколько часов после процедуры. Гарантировано ― от полугода без грызунов.

Проблема не только в регионе. В Гонконге ввели штраф в размере 100 тыс. гонконгских долларов за кормление голубей, ведь хлебные крошки привлекают не только птиц, но и грызунов.

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