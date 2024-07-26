Инфекции и паразиты: чем опасно купание в загрязненных водоемах Кубани

Летняя жара в Краснодарском крае сбавила обороты, но желания искупаться в тенистой реке или живописном пруду не уменьшается.

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, какие водоемы представляют наибольшую опасность с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, чем рискуют люди, окунаясь в загрязненную воду.

«Если в пруду плавают утки, вокруг летают чайки, то такой водоем не подходит для плавания. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать разные заболевания. Если поверхность воды цветет, у берега много водорослей, то в такому пруду есть условия для прикрепления промежуточных видов паразитов. Если поблизости есть сельскохозяйственные угодья, свалка, значит, с ливневыми стоками в водоем попадают биогенные загрязнители. Если рядом промышленное предприятие, автомагистраль, то потоками ливневых дождей в воду попадают загрязнения тяжелыми металлами, которые могут вызвать отравление организма. Важно помнить, что такие опасности не только в стоячих водоемах, но и в местах с проточной водой», ― рассказала специалист санитарного отделения управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Секачева.

В ведомстве напомнили, что не стоит полагаться на визуальную оценку чистоты воды. Полную информацию о составе водоема можно узнать на сайте местного отделения Роспотребнадзора.

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