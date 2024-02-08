Несколько домов загорелись в Усть-Лабинске из-за сильного ветра

Возгорание произошло 8 февраля в 11:13 на улице Агаркова. Спасатели прибыли на место в 11:19 и установили, что дома загорелись на общей площади 115 кв. метров.

В 11:21 пожар локализовали, а в 12:10 полностью ликвидировали. В тушении огня приняли участие 8 человек и 3 единицы техники.

В результате возгорания домов на Агаркова никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что огонь перекинулся с одного дома на другие из-за сильного ветра.

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