Нерадивая мать оставила двух детей в поезде дальнего следования в Кропоткине

Инцидент произошел накануне на железнодорожной станции «Кавказская».

Известно, что 45-летняя жительница Санкт-Петербурга с двумя детьми 4 и 17 лет возвращалась домой с отдыха на поезде «Адлер — Санкт-Петербург». На станции в Кропоткине она вышла за продуктами и по ошибке зашла в поезд «Махачкала — Санкт-Петербург», перепутав вагоны.

В этот момент поезд с ее детьми уже тронулся. Начальник поезда сообщил об этом в МВД.

Полицейские доставили детей с вокзала в Сальске до станции «Лихая» и передали невнимательной матери. За то время, пока дети были одни, с ними не произошло никаких противоправных действий. Их жизни и здоровью ничего не угрожало. Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УТ МВД по СКФО.

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