Непогода спровоцировала очень странные аварии в Краснодаре

Два необычных ДТП произошли вечером 22 ноября в краевом центре.

На Ростовском шоссе участниками аварии стали две легковушки и грузовик — в результате последний влетел на крышу одной из легковушек, а другой влетел в бок.

Второе ДТП произошло на пересечении улиц Дзержинского и Офицерской — там отечественный автомобиль по ступенькам влетел в здание после неудачного поворота.

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