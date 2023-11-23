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Непогода спровоцировала очень странные аварии в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nepogoda-sprovotsirovala-ochen-strannye-avarii-v-krasnodare
Непогода спровоцировала очень странные аварии в Краснодаре

Два необычных ДТП произошли вечером 22 ноября в краевом центре.

На Ростовском шоссе участниками аварии стали две легковушки и грузовик — в результате последний влетел на крышу одной из легковушек, а другой влетел в бок.

Второе ДТП произошло на пересечении улиц Дзержинского и Офицерской — там отечественный автомобиль по ступенькам влетел в здание после неудачного поворота.

Читайте также: водитель легковушки погиб, врезавшись в попутный грузовик в Краснодарском крае.

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