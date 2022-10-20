Непогода на Кубани: в Анапе ожидают шторм с волнами до 2 метров
Общество
20.10.2022 12:56
Холодный фронт из Скандинавии зашел и на Кубань. Температура воздуха понизилась. Местами в крае ожидаются кратковременные дожди.
В Анапе сегодня бушует море, волны поднимаются до 2 метров.
— Посмотрите, какой у нас шторм сегодня, температура водички 18 °С, ветер уже больше 10 метров, обещают постоянный до 12 метров.
Синоптики прогнозируют, что ветер в Краснодарском крае усилится до 14 м/с. На Черноморском побережье возможны смерчи. Их прогнозируют на участке от Магри до села Веселое.
Читайте также: на Краснодар 19 октября опустился густой туман.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- На Керченской переправе начал работать пятый паром
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
- Вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины