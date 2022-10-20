Непогода на Кубани: в Анапе ожидают шторм с волнами до 2 метров

Непогода на Кубани: в Анапе ожидают шторм с волнами до 2 метров

Холодный фронт из Скандинавии зашел и на Кубань. Температура воздуха понизилась. Местами в крае ожидаются кратковременные дожди.

В Анапе сегодня бушует море, волны поднимаются до 2 метров.

— Посмотрите, какой у нас шторм сегодня, температура водички 18 °С, ветер уже больше 10 метров, обещают постоянный до 12 метров.

Синоптики прогнозируют, что ветер в Краснодарском крае усилится до 14 м/с. На Черноморском побережье возможны смерчи. Их прогнозируют на участке от Магри до села Веселое.

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