На Краснодар 19 октября опустился густой туман
Общество
19.10.2022 09:39
Синоптики говорят, что для этого времени года такое природное явление обычно.
Слабая видимость из-за тумана в Краснодаре, а также в Тимашевске и Горячем Ключе. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать осторожность и скоростной режим на дорогах. Днем в крае ожидается теплая погода — до +23 °С. Ночью похолодает максимум до +6 °С.
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