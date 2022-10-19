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На Краснодар 19 октября опустился густой туман

Общество
19.10.2022 09:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krasnodar-19-oktyabrya-opustilsya-gustoj-tuman
Фото «Кубань 24»

Синоптики говорят, что для этого времени года такое природное явление обычно.

Слабая видимость из-за тумана в Краснодаре, а также в Тимашевске и Горячем Ключе. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать осторожность и скоростной режим на дорогах. Днем в крае ожидается теплая погода — до +23 °С. Ночью похолодает максимум до +6 °С.

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