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Бархатный сезон: в Анапе температура в выходные поднялась до +23°С

Общество
17.10.2022 08:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/barhatnyj-sezon-v-anape-temperatura-v-vyhodnye-podnyalas-do-23-s
Видео канала «Кубань 24»

На черноморских курортах туристы проводят время на пляжах.

Судя по видео из социальных сетей, в Анапе заняты почти все лежаки. В выходные температура воздуха на курорте доходила до + 23° С. Многие жители и отдыхающие решили, что это отличное время для загара и водных процедур.

— Сегодня атмосфера супер. Тепло, ветра нет здесь. Вот некоторые, смотрите, как успевают загореть. Черные как смоль.

Похожая атмосфера и в Сочи. Как пишут туристы в сети, сейчас вода в море чистая и прозрачная. Но при этом людей не много, как это было в пик сезона.

В ближайшее время погода в крае кардинально не изменится. Но в некоторых районах Кубани могут пройти небольшие дожди.

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