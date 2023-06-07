Неотложный ремонт: фонтаны временно отключили в Новороссийске

Сезон фонтанов стартовал в Новороссийске в апреле, однако не вся аппаратура прошла технический тестовый режим. В настоящее время ряд фонтанов в Новороссийске пришлось отключить.

По словам и. о. замглавы Новороссийска Павла Сычева, причинами того, что фонтаны не прошли тестовый режим стали дожди и увеличение срока доставки необходимого оборудования для ремонта.

«Сейчас рабочие МБУ «Комплексное содержание территорий» возобновили работу по техническому обслуживанию фонтанов. После дождей требуется заменить воду, убрать нанесённые ветром обломки сухих веток и другой мелкий сор», — сказал Сычев.

В фонтане на бульваре Черняховского заменили воду, он уже работает. В настоящее время замена воды ведется в фонтанах на улице Новороссийская Республика и на Морвокзале. Эти фантаны планируют включить до конца недели.

«К жителям и гостям города убедительная просьба на время проведения ремонта фонтанов на улице Малоземельской и «Дарящая воду» не использовать их как урны и не кидать туда мусор. Такое отношение к фонтанам людей с низким уровнем культуры вызвало критику новороссийцев в соцсетях. Ремонт этих двух фонтанов будет выполнен в короткие сроки. Планируем включить их ко Дню России», — написал Сычев в Telegram.

Позже всех начнет работать фонтан в сквере Рыбнева. В настоящее время он законсервирован. К ремонту приступят, как только будет доставлено необходимое оборудование.

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