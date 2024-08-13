Необычную синюю медузу обнаружили на диком пляже в Новороссийске

Синюю медузу выловили на диком пляже между Лиманчиком и Южной Озереевкой.

«Пришельца» сначала приняли за кусок пакета, но дети разглядели медузу и вытащили ее на берег. Внешне она напоминает привычных для Черного моря корнеротов, на ощупь плотная, а на воздухе кажется уже не такой яркой.

«Вероятно, это медуза, прибывшая к нам из Атлантического океана. Я уже ранее встречал о ней сообщения в СМИ, ее видели в Крыму. Они ярко синего цвета, а наши корнероты фиолетовые, имеют рыхлые щупальцы, как грозди винограда. А другой вид наших медуз, ушастая аурелия, прозрачная и под куполом имеет крестообразно расположенные органы», — рассказал биолог Вениамин Голубитченко.

Биолог предположил, что в Новороссийск медуза прибыла с балластными водами — приплыть из Атлантики самостоятельно она вряд ли смогла бы. Также он отметил, что появление нового вида в Черном море — тревожный фактор.

Брать медуз в руки Голубитченко не рекомендует, тем более тех, о которых практически ничего не известно, пишет «Новороссийский рабочий».

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