Немецкий шпиц стал самой популярной у россиян породой собак в 2025 году

В уходящем году осталась неизменной тройка самых популярных у жителей страны собак.

В топ-3 вошли немецкий шпиц, чихуахуа и вельш-корги пемброк. Три эти породы пользуются высокой популярностью уже не первый год.

По данным Российской кинологической федерации (РКФ), в этом году существенно выросла популярность пуделей. Порода поднялась на две позиции в рейтинге и заняла четвертое место. Это связывают с двумя факторами — спросом на неприхотливых собак-компаньонов для городских условий и качествами самой породы.

Уточняется, что пудель практически не линяет, не имеет специфического запаха при должном уходе и отличается высоким интеллектом и легкой обучаемостью. В РКФ отметили, что роль в увеличении популярности также сыграли медиа и социальные сети, где пудели набрали популярность.

Топ-10 замкнул джек-рассел-терьер. Порода вытеснила сибу-ину, которая занимала это место в прошлом году.

Также в десятке самых популярных пород немецкая и среднеазиатская овчарки, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, сообщает ТАСС.

Читайте также: «зажировка» манула из Московского зоопарка попала в словарь русского языка. Про «зажировку» манула зоологи и киперы рассказывали посетителям. Со временем термин попал в официальные соцсети парка, в лексику журналистов и блогеров, а оттуда — в активный словарь людей, интересующихся жизнью питомцев зоопарка.

Подпишись, здесь всегда интересно.