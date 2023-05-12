Нелегальный игровой клуб закрыли в Краснодаре

Заведение работало нелегально в нежилом помещении на улице Есенина.

Полицейские во время проверки застали в игорном клубе охранника и шестерых посетителей. Из помещения изъяли жесткие диски, черновые записи, мобильный телефон, модем и роутер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Материалы проверки зарегистрировали, их передадут в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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