Нелегальный игровой клуб закрыли в Краснодаре
Происшествия
12.05.2023 15:43
Заведение работало нелегально в нежилом помещении на улице Есенина.
Полицейские во время проверки застали в игорном клубе охранника и шестерых посетителей. Из помещения изъяли жесткие диски, черновые записи, мобильный телефон, модем и роутер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Материалы проверки зарегистрировали, их передадут в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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