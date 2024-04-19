Нелегальный игровой клуб закрыли полицейские в Краснодаре
Происшествия
19.04.2024 13:39
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару провели рейд в нежилом помещении на улице Лизы Чайкиной.
В момент проверки в нелегальном игровом зале находились администраторы. Из помещения изъяли компьютеры, деньги и подтверждающие проведение незаконной игорной деятельности документы.
В полиции зарегистрировали материалы проверки, которые направят в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к организации азартных игр, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.
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